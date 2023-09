Doppio colpo di fine mercato, al Gela un attaccante martinicano e Riggio

Gela. A quattro giorni dalla fine del calciomercato, il Gela è ad un passo da due giocatori. Il primo è l’attaccante Shavy Resouf, classe 2002 proveniente dalle giovanili del Le Havre, squadra di Ligue 1 francese. Il giocatore svolgerà in questi giorni le visite mediche, prima di firmare il contratto ed essere ufficialmente un giocatore del Gela. Per quanto riguarda il secondo colpo, si tratta di un ritorno. Direttamente dal Vittoria, torna alla corte di mister Fausciana il giovane terzino gelese Rocco Riggio. Classe 2004, ha giocato l’ultima stagione in Promozione con il Gela prima di operarsi al ginocchio e saltare l’ultima parte di stagione.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, hanno fatto le valigie il terzino Davide Pesetti e il difensore Simone Minolfi, colonna biancazzurra l’anno scorso in Promozione e due anni fa in Prima Categoria, accasatosi in Promozione alla Polisportiva Nicosia. I due dovrebbero essere gli unici partenti della squadra.

La seconda giornata vedrà il Gela contro il Real Siracusa Belvedere, vittorioso nella trasferta a Santa Croce per 1-0 grazie al gol del numero 9 Stefano Frittitta. La gara si giocherà sabato alle 15:30 al “Nicola De Simone” di Siracusa.