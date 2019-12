Due gol di Scerra ma solo un pari per il Gela FC ad Enna

Gela. Un punto che fa morale, classifica ma che lascia rimpianti in casa Gela FC, che pareggia per la prima volta in campo esterno. Al Gaeta di Enna finisce 2-2, con Scerra mattatore, autore di una doppietta che però non basta per tornare a casa con la prima vittoria.

A passare per primi in vantaggio sono i gialloverdi di Totò Brucculeri, che dopo 15′ minuti vanno in gol con Pignatta di testa, appostato sul secondo palo, così come accaduto la domenica precedente con il Santa Croce. Ci pensa però Tony Scerra a rimettere le cose a posto. Dopo tre occasioni al 37’ la mette dentro per l’1-1. Al 44′ Scerra calcia sui piedi del portiere sprecando il gol del vantaggio.

Nella ripresa ancora l’attaccante giallonero porta in avanti la squadra di Catania dopo sei minuti. Vantaggio però effimero perché dopo appena quattro minuti ci pensa Caputa a segnare il 2-2. Al 38′ Enna in dieci uomini per l’espulsione di Calicetto ma non basta per espugnare il Gaeta. E forse il 2-2 scontenta entrambi.