Neanche la Promozione, il calcio riparte da una misera Prima categoria

Se le regole valgono per tutti – di chiedono i tifosi – perché il Siracusa è stato ammesso in Promozione senza neanche una società costituita? Semplice, perché la regola, che fu applicata per il Nuovo Siracusa l’8 agosto, contemplava che per le società di nuova costituzione ci deve essere un posto in più, che non leda i diritti espressi in graduatoria, delle altre squadre già presenti nella stagione precedente con lo stesso numero di matricola. Sarebbe stato dunque sufficiente presentare la nuova società (anche non esistente) entro il 7 agosto, ed essendoci due posti liberi, sarebbe stato il Gela, già inserito in organico. Ma al Comune si sono fidati delle rassicurazioni telefoniche e mentre a Siracusa l’amministrazione l’8 agosto era presente in lega a Palermo. Tutto questo nell’indifferenza generale di qualsiasi componente politica, non solo locale ma anche di altri livelli. Per sdrammatizzare potremmo dire che l’unica buona notizia è che il Comune avrà più tempo per sistemare lo stadio. Esattamente come il 2011, quando “si prese atto” della rinuncia del Gela alla C1. Oggi si parla di ottenimento grazie “all’impegno profuso”…