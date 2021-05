Economia certa con la gastronomia di qualità, Capital Food compie 12 anni

Gela. Perseguendo gusto e qualità ha reso possibile un successo: quello di creare un brand ed economia certa nel settore della gastronomia. Capital Food, oggi e domani, applicherà uno sconto del 12 per cento. Dodici come gli anni di attività, sfociati in uno staff fatto di pizzaioli, addetti alla rosticceria e panineria, amministrativi e consulenti, impegnandosi in sponsorizzazioni a società sportive, settore giovanile e in aiuti al terzo settore. Il successo di Capital Food nasce dall’idea di Nuccio Vella, classe 1980, capace di conquistare il palato della popolazione tanto da ritenerla punto di riferimento tra le rosticcerie del territorio. La pandemia ha solo ritardato il processo di crescita e sviluppo di Capital Food, azienda pronta a replicare il successo ottenuto nel punto vendita di via Butera anche nel centro storico.