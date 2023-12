Oltre 900 atleti partecipano alla Sicily Easy Gym di Gela

Gela. Oltre 900 ginnasti provenienti da tutta la Sicilia si sono incontrati oggi al Palalivatino per uno dei più grandi raduni regionali. “Le Associazioni Sportive provenienti da tutta la Regione vengono volentieri a Gela perché sanno di trovare una ottima organizzazione, con ottime strutture adatte alla disciplina- ha dichiarato Valter Micchè- negli anni passati il Team della Gymnastics Club ha dimostrato di essere capace a gestire grandi numeri ed è evidente che tutti i tecnici nel tempo hanno acquisito grandi qualità organizzative. Le società sportive aspettano questo appuntamento annuale e da settembre, momento in cui si riprendono gli allenamenti , si preparano per questo incontro.”

Le gare saranno composte dalla somma dei punteggi ottenuti nelle discipline :Corpo Libero, Volteggio e Mini Trampolino, mentre per la sezione Ginnastica Ritmica le gare saranno fatte con il Cerchio, il Nastro, la Fune e la Palla. In questo caso le classifiche di divideranno in assolute e per attrezzo. Tutte le squadre che saliranno sul podio verranno premiate con una coppa e per l’occasione ci sarà anche un piccolo regalo che verrà consegnato anche ai Tecnici accompagnatori.