“Elaborati Pudm vanno aggiornati e serve Via-Vas”, Pizzardi: “Definito piano alienazioni”

“La politica dovrebbe dare l’indirizzo da seguire – conclude l’assessore – invece, purtroppo, ci sono funzionari amministrativi troppo spesso impegnati solo nel relazionare sullo stato della procedura ma che non danno mai input concreti su come andare avanti. In una situazione di questo tipo, non è semplice occuparsi di strumenti di pianificazione complessi che sono importanti per il rilancio del territorio”. Pizzardi, invece, entro i prossimi giorni dovrebbe concludere, insieme ai tecnici, tutto il lavoro del piano delle alienazioni (da affiancare al percorso verso il bilancio riequilibrato). Punta a garantire risorse alle casse comunali, valorizzando o mettendo in vendita immobili dell’ente, ora catalogati secondo riferimenti precisi.