Emergenza Covid senza tregua, altri 197 contagiati: curva totale tocca i 1.688 positivi

Gela. Il contagio da Covid in città non conosce pause. Nelle ultime ventiquattro ore, sono stati registrati 197 nuovi casi (in isolamento domiciliare) a fronte di trentacinque guariti. La curva complessiva va verso i 1.700 contagiati. Attualmente, sono 1.688. Un paziente gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria. Due, invece, sono stati dimessi. Asp comunica il decesso di un paziente di Caltanissetta.