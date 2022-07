Emergenza idrica, ancora disagi: a Caposoprano non c’è fornitura nella zona alta

Gela. La situazione generale della distribuzione idrica in città rimane ancora difficile, dopo l’ennesima emergenza dovuta a guasti e alla mancata erogazione in diversi quartieri. Caltaqua ha comunicato la ripresa, già da ieri. In alcune zone, però, i disagi permangono. Nella zona alta di Caposoprano, in via Sallustio, via Cicerone e via Seneca, c’è chi non riceve l’acqua da almeno una settimana.