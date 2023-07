Gela. Sulla carta, la crisi idrica dovuta all’ennesimo guasto della rete è superata, così hanno fatto sapere dagli uffici di Caltaqua e Siciliacque. Tanti cittadini, però, in zone come Caposoprano (soprattutto in via Cicerone) e Scavone, ma anche in altre aree del perimetro urbano, l’acqua continuano a non riceverla, anche da cinque giorni.