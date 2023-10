Entusiasmo in casa Melfa’s Basket in attesa del debutto in casa

“Affronteremo una squadra – afferma coach Bernardo – che sicuramente vorrà fare meglio dopo la sconfitta interna alla prima di campionato. Il mio amico coach Romeo preparerà molto bene questa gara, ma noi dobbiamo confermare, in casa, che siamo avversario difficile per chiunque. La prima vittoria in campionato, in trasferta, ha alzato il morale e la consapevolezza che stiamo costruendo un gruppo granitico. Crediamo che Gela possa riempire il palasport e sostenere i ragazzi ed il progetto verso un futuro importante”.