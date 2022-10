“Europe code week”, in città insieme istruzione e innovazione

Gela. La Europe code week è la settimana europea della programmazione, che quest’anno si svolge dal 8 al 23 ottobre 2022. Una settimana in cui concentrare una straordinaria quantità di eventi per offrire a tutti l’opportunità di sperimentare la programmazione in modo intuitivo e immediato. L’iniziativa nasce dal basso e mira a portare la programmazione e l’alfabetizzazione digitale a tutti, in modo divertente e coinvolgente. Sposa il progetto Erasmus job shadowing attualmente in corso alla “Quasimodo”, che ospita insegnanti provenienti dalla Slovenia.