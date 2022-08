Europei tuffi, Marsaglia-Tocci argento nel trampolino 3 metri sincro

ROMA (ITALPRESS) – Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci hanno vinto la medaglia d’argento nel trampolino da 3 metri sincro agli Europei di tuffi di Roma. Il romano e il calabrese hanno chiuso la gara al secondo posto, con 387.51 punti, dietro alla coppia britannica composta da Anthony Harding e Jack Laugher, che ha raggiunto quota 412.83. Bronzo per gli ucraini Oleksandr Horshkovozov e Oleg Kolodiy, con 384.39. Per Marsaglia, 25enne romano, tesserato per Marina Militare e CC Aniene, in questi Europei un oro e due argenti (compreso questo del sincro). Per Tocci, 27enne calabrese, tesserato Esercito e ASD Cosenza Nuoto, invece, due bronzi e quest’ultimo argento.- foto agenziafotogramma.it -(ITALPRESS).