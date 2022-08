Bennett bis nella 3^ tappa della Vuelta, Affini in rosso

BREDA (OLANDA) (ITALPRESS) – Sam Bennett ottiene il bis nella terza tappa della Vuelta 2022, da Breda a Breda di 193.5 chilometri. Il corridore irlandese della Bora-Hansgrohe trionfa dopo una lunga volata, simile a quella conquistata ieri a Utrecht con tanto di maglia verde. Quinto successo alla Vuelta per lui che precede sul podio Mads Pedersen (Trek-Segafredo) e Dan McLay (Arkea-Samsic). La maglia rossa rimane sulle spalle della Jumbo-Visma, ma non con Mike Teunissen che perde qualcosa sui compagni di squadra: Edoardo Affini è il nuovo leader della classifica generale. Domani giornata di riposo: si torna in strada martedì per la quarta tappa da Vitoria Gasteiz a Laguardia.- foto LivePhotoSport -(ITALPRESS).