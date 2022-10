Ex discarica Cipollina, dirigente in aula: “Mancavano delega e copertura finanziaria”

Gela. Ha spiegato che quando si insediò, ad interim, per portare avanti il settore comunale ambiente non c’era neanche la delega per l’ex discarica Cipollina, affidata al Comune per la fase post mortem. Davanti al gup Roberto Riggio, questa mattina, è stato sentito il dirigente municipale Antonino Collura. E’ stato ascoltato come testimone, nel procedimento che coinvolge funzionari e altri dirigenti dell’ente. Ha descritto una stasi per la quale era sostanzialmente quasi impossibile operare rispetto agli interventi destinati alla messa in sicurezza dell’ex sito di conferimento dei rifiuti. Secondo la procura, ci furono omissioni degli uffici dell’ente. Due procedimenti sono stati riuniti. La testimonianza del dirigente è stata disposta dopo che le difese hanno prodotto una sua nota, con la quale chiedeva lumi all’amministrazione proprio rispetto alle attività per Cipollina. In quella fase, non ci sarebbe stata neanche la necessaria copertura finanziaria, attraverso il relativo peg. Ostacoli amministrativi che avrebbero bloccato ogni possibilità di intervento. Tutti elementi che i legali degli imputati avevano già segnalato. La procura, negli scorsi mesi, ha chiesto il rinvio a giudizio per i coinvolti. La nota prodotta dalle difese e la testimonianza del dirigente hanno indotto il gup a fissare una nuova discussione, prevista per il prossimo febbraio.