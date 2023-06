“Ex dogana sia museo dello sbarco”, Scerra: “Soldi della città non per la campagna elettorale”

Gela. “I soldi della città vanno difesi a tutti i costi e non devono servire alle campagne elettorali di qualcuno”. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Salvatore Scerra, martedì in aula nel corso del monotematico sui costi dei festeggiamenti dell’anniversario dello sbarco alleato, ha voluto fortemente che l’assise civica si pronunciasse sull’atto di indirizzo finale, targato centrodestra. Basi di partenza sono la tutela e la salvaguardia dei luoghi della storia locale, a partire dall’ex dogana e dal pontile sbarcatoio, proprio nel contesto degli eventi della seconda guerra mondiale. “Io spero che Eni prenda coscienza che la volontà del consiglio comunale va in controtendenza rispetto a quella dell’amministrazione comunale, che ancora una volta vorrebbe limitare l’evento dell’anniversario solo ad un semplice insieme di feste e manifestazioni. Se vogliamo una ribalta almeno nazionale – dice Scerra – dobbiamo preparare le condizioni non per ripartire ma per partire, visto che questa città non ha mai veramente puntato sulla propria storia. L’ex dogana deve essere acquisita dal Comune e diventare museo, della pace o dello sbarco, sarà la città a deciderlo. Sicuramente, Gela durante il secondo conflitto mondiale è stata tra le città che per prime sono state liberate. Quindi, perché non riqualificare l’ex dogana e trasformarla in museo della pace? Ci sono tutte le condizioni. Eni può sbloccare fondi per almeno un milione di euro, destinati proprio a queste finalità. Il pontile sbarcatoio va tutelato come bene storico e la Regione ha fondi per interventi di salvaguardia”. L’esponente di FdI, che con tutto il centrodestra ha voluto l’atto approvato dal consiglio comunale, si rivolge anche al sindaco Lucio Greco, che ha accusato questa opposizione di non fare mai proposte.