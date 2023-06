Farello, nuovi loculi per tamponare l’emergenza: avviati i lavori

Gela. Sono iniziati questa mattina gli interventi per collocare, in un breve lasso di tempo, un centinaio di loculi, a Farello. La scelta si è posta per rispondere all’ennesima emergenza. Troppe bare rimangono in attesa di una collocazione e l’amministrazione comunale sta cercando di individuare soluzioni immediatamente attuabili. I loculi che verranno predisposti serviranno proprio a tamponare l’emergenza. Ad inizio maggio, è stato definito il contratto con l’azienda che invece si occuperà di un appalto assai più ampio, da 840 nuovi loculi.