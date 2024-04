FdI conferma, “il candidato è Casciana”: Cosentino e Caci sono opzioni concrete, patto difficile

Gela. Un incontro del centrodestra al completo non è per nulla dietro l’angolo. Da giorni, sono ripresi i contatti ma i meloniani di Fratelli d’Italia non cambiano modus. Il candidato da perorare è il capogruppo consiliare Vincenzo Casciana. Anche in queste ore prosegue il forcing sugli alleati e si chiede un impegno ufficiale, da sottoscrivere. “I contatti ci sono con tutti i partiti, compresi quelli dell’area moderata – dice il coordinatore cittadino FdI Salvatore Scuvera – la proposta? La nostra è e rimane quella di Casciana. Caci e Cosentino? Sono proposte legittime degli alleati ma la nostra è Casciana”. Ancora una volta è evidente che il partito della Meloni non intende cedere il passo e la candidatura del centrodestra vorrebbe strutturarla partendo dal proprio simbolo e dal candidato di bandiera. L’area moderata insiste forte sull’ingegnere Grazia Cosentino. L’ex dirigente comunale è il punto di contatto tra renziani e cuffariani e c’è chi ipotizza che possa correre pure senza il sì del centrodestra ufficiale. Gli autonomisti dell’Mpa e il gruppo del sindaco Lucio Greco non stanno per nulla a traino dell’ingegnere e vorrebbero uno spazio importante nella potenziale coalizione. L’avvocato non ha mai rinunciato al progetto di un mandato bis e conta sull’Mpa che però pare concentrato sull’opzione di Rosario Caci, dirigente medico che per diversi lombardiani potrebbe unire moderati, centrodestra ed entità civiche.