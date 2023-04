FdI, incontro con Catania: Scuvera, “portiamo sfiducia in aula e poi valuteremo”

Gela. I meloniani, tra i primi a firmare la mozione di sfiducia al sindaco Lucio Greco, non hanno intenzione di ritornare sui loro passi. “Sosteniamo la sfiducia e siamo stati tra i primi a farlo. Confermiamo la nostra scelta e portiamo la mozione in consiglio – dice il coordinatore cittadino Salvatore Scuvera – in aula, valuteremo quali condizioni ci saranno. Vogliamo capire se ci sarà un consenso unanime del centrodestra e verificheremo la situazione degli atti finanziari. L’intenzione è di ponderare bene un atto che è molto importante per la città”. In giornata, il gruppo locale di Fratelli d’Italia ha incontrato il parlamentare regionale Giuseppe Catania. La linea è condivisa. Le firme dei tre consiglieri che hanno sottoscritto la mozione, Salvatore Scerra, Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti, non saranno ritirate. “E’ un’ipotesi alla quale non abbiamo mai pensato. Siamo sempre stati in maniera coerente all’opposizione di quest’amministrazione comunale. L’abbiamo fatto sugli atti e con i fatti. Non abbiamo mai avuto interlocuzioni per un sostegno alla giunta – aggiunge Scuvera – questo è giusto ricordarlo”.