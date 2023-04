“Spaccate” in attività, sequestrati gratta e vinci: per giovane manca procedibilità

Gela. E’ già stato condannato per una lunga sequenza di furti, soprattutto ad attività commerciali in città. In un ulteriore procedimento, era ritenuto responsabile anche di ricettazione. Per Piero Francesco Frazzitta, in quest’ultimo caso, è emersa l’assenza di una condizione di procedibilità, sulla base della nuova riforma. Senza querela formalizzata, la difesa, sostenuta dall’avvocato Davide Limoncello, ha richiesto il non doversi procedere, così come formalizzato anche dal pubblico ministero. Le conclusioni sono state avanzate davanti al giudice.