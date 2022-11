Fermata bus al buio, Scicolone: “Ripristinare illuminazione, serve più cura per la città”

“Vorrei che si attenzionassero costantemente tutte le zone della città, come ad esempio la stazione. C’è un continuo via vai di tanti giovani, studenti e turisti che arrivano in città o partono, e pertanto non si può stare al buio o quasi. Ad oggi – dice – è inammissibile che non ci sia un controllo o comunque un ripristino immediato delle zone che ne hanno bisogno, anticipando le segnalazioni dei cittadini. La città merita tanta attenzione e tanta cura. Deve guardare avanti. Ci sono città limitrofe che pian piano si stanno riappropriando della loro identità. Perché Gela fa fatica? C’è bisogno dell’ordinario, delle cose normali, come il decoro urbano, la supervisione di strade e illuminazione. Non si possono lasciare strade intere al buio. Ce la faremo? Lo spero, per un futuro roseo a misura di giovani e non”.