Greco-centrodestra, per i cuffariani prima di tutto serve azzerare: “Svolta” sempre più difficile

Gela. Prima di tutto, l’azzeramento della giunta. Non ci sono molte altre possibilità per cercare di costruire un ponte politico che porti ad un eventuale appoggio del centrodestra alla giunta Greco. Dopo la riunione di martedì sera, ci sarebbero stati nuovi contatti tra il sindaco Lucio Greco e i dirigenti della Nuova Dc, che hanno appunto proposto un “piano” politico per tentare di rilanciare le sorti dell’amministrazione, partendo da una base allargata al centrodestra. I cuffariani, però, aspettano che il primo cittadino azzeri tutto, da subito. Ritengono che solo così si possa aprire un canale di dialogo con un’area politica che fino ad ora non ha mai mostrato aperture e peraltro sta anche sostenendo la mozione di sfiducia. Ieri, l’avvocato ha visto i suoi alleati, convocati d’urgenza in municipio. Ha dato disponibilità a supportare il tentativo dei cuffariani. I dirigenti della Nuova Dc pare partano dal presupposto che l’azzeramento debba esserci da subito. Le condizioni per un accordo tra il primo cittadino e gruppi di centrodestra sono decisamente labili e anche l’azzeramento della giunta, immediato, non sembra nelle corde di Greco, che si trova a fronteggiare pesanti criticità amministrative, a cominciare da quelle degli atti finanziari. Domani, in città, per un evento organizzato dalle donne della Nuova Dc, arriva l’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro, che ha in parte ispirato la proposta avanzata dal gruppo locale del partito a Greco.