Ferrari davanti a tutti nelle libere di Singapore

MARINA BAY (SINGAPORE) (ITALPRESS) – Sono le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc a primeggiare nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore. Lo spagnolo fa segnare il miglior tempo di giornata, 1’42″587, riuscendo a migliorarsi in particolare nell’ultimo settore. Leclerc, rimasto ai box nella prima parte della sessione per sistemare la propria vettura, si deve accontentare del secondo posto (1’42″795), fatto registrare peraltro con gomma gialla. Anche Max Verstappen è costretto per lungo tempo a rimanere fermo ai box e chiude in quarta posizione con 1’42″926. Tra il ferrarista e il campione olandese si insedia, al terzo posto, la Mercedes di George Russell. Lewis Hamilton, protagonista delle prime prove libere (era stato il più veloce in 1’43″033, precedendo di 84 millesimi Verstappen con le due Rosse più staccate), si ferma invece al quinto posto. Non bene l’altra Red Bull di Sergio Perez, solo nona. Discreta invece la prova delle due Alpine, con Ocon che finisce sesto e Alonso ottavo. Tra di loro la sorprendente Alfa Romeo di Bottas (7°). Chiude la top ten Stroll (10°). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).