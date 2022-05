“FI ancora assente”, Sincero: “Se non credono nel progetto di Greco siano consequenziali”

Gela. Il regolamento per la gestione degli immobili abusivi è stato approvato dal consiglio comunale. Per molti, era una specie di chiave di volta nei rapporti interni alla maggioranza del sindaco Lucio Greco, che attraversano un nuovo momento di forti tribolazioni. L’atto è passato, ma senza spazzare via la diffidenza. I pro-Greco non hanno sanato i vuoti di comunicazione e le distanze politiche sono ancora più marcate. Non sembra esserci tregua, infatti, lungo l’asse che tocca civici e forzisti. Il regolamento, mercoledì sera, è stato varato senza il voto degli esponenti di Forza Italia. Il consigliere Carlo Romano non ha partecipato alla riunione del civico consesso, mentre il capogruppo Rosario Trainito ha lasciato l’aula prima che si arrivasse al voto, anche se ha seguito gran parte della riunione. I quesiti politici, privi di risposta, li ripropongono proprio i civici. “La situazione si è ripetuta, uguale a molte altre occasioni dello stesso tipo – dice il capogruppo di “Una Buona Idea” Davide Sincero – Forza Italia aveva insistito per un confronto e gli esponenti del partito si erano impegnati ad assicurare il supporto dovuto alla maggioranza e agli atti dell’amministrazione. Così, però, non è stato. Io capisco che ognuno di noi possa avere esigenze lavorative o di altro genere, ma non è possibile che manchi costantemente il supporto di Forza Italia. Se non fosse stato per la presenza dell’opposizione, non avremmo potuto avere un’autosufficienza”. Il concetto esposto dai civici è piuttosto semplice, Forza Italia tende a sviare e a non sostenere veramente l’azione dell’amministrazione comunale. “La presenza in maggioranza non può essere finalizzata solo a mantenere una rappresentanza in giunta – aggiunge Sincero – ci deve essere una condivisione del progetto politico. Forza Italia, prima di tutto, dovrebbe arrivare ad un chiarimento interno. L’assessore Nadia Gnoffo, solo qualche settimana fa, aveva assicurato che non c’erano problemi nei rapporti tra il partito e l’amministrazione comunale. Dopo pochi secondi, è stata smentita dai consiglieri e dal coordinatore cittadino. Probabilmente, in quel partito non c’è una linea unitaria. La parte politica pare intenzionata a mantenere l’accordo di tre anni fa, ma poi i consiglieri non si comportano di conseguenza”. Contraddizioni che i civici non sembrano più intenzionati a tollerare. Non vogliono una maggioranza a due velocità o troppi battitori liberi, che con i numeri attuali rischiano di affossare il progetto del sindaco Lucio Greco. L’avvocato, anche negli ultimi giorni, ha lanciato un messaggio ai suoi e li ha voluti incontrare ventiquattro ore prima del voto in aula sul regolamento per gli immobili abusivi. La pace finale, però, non è per nulla arrivata.