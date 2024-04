Greco non si ricandida, “mancano condizioni”: “Alla città ho dato tutto e mai per vantaggi personali”

Il tema della legalità è stato più volte toccato nell’intervento così come nel suo mandato in Comune. “Permettetemi di rivendicare un risultato sul piano morale: mai abbiamo approfittatto del nostro potere per ottenere vantaggi di natura personale”, ha riferito. Alla città serve “la risposta che merita”. “Un grazie di cuore a tutti quelli che mi hanno collaborato in questo difficile percorso, consiglieri comunali, dirigenti, dipendenti e collaboratori vari, ma soprattutto un grazie particolare a tutti i cittadini e a quelle persone umili e fragili i cui bisogni sono stati sempre al centro del mio impegno politico-amministrativo. Spero che il prossimo consiglio comunale e la prossima amministrazione sapranno dare alla città la risposta che merita e sappiano collaborare con tutte quelle forze dello stato, prefettura, magistratura e forze dell’ordine, che hanno dimostrato in questi anni di essere sempre presenti e vicini alla città”. Ha elencato i progetti il cui iter è stato completato. “Voglio sperare che la prossima amministrazione saprà completare tutti questi progetti e si potrà quindi realizzare la Gela del futuro, quella città greca che deve al mare, alla sua straordinaria natura, alla sua storia millenaria, una bellezza riconosciuta a livello internazionale di cui dobbiamo essere orgogliosi. Mi permetto di ricordare i tanti progetti già avviati: salone e area esterna chiesa Capuccini, salone parrocchiale San Sebastiano, piazza Suor Teresa Valse’, biblioteca comunale, interventi di ristrutturazione ed efficientamento nella struttura dell’Ipab “Antonietta Aldisio”, viale Mediterraneo, via Niscemi, via Navarra, via Ventura, Porta Vittoria, via Generale Cascino, via Venezia, via Recanati, centro per anziani via Giulio Siragusa, Youth center, lungomare Federico II, tratto capitaneria di porto-lido la conchiglia, via Tevere. A questi vanno aggiunti quelli in fase di avvio con finanziamenti del Pnrr, Orto Pasqualello, Palestra stadio Vincenzo Presti, ex mercato ortofrutticolo, ex scalo ferroviario, Orto Fontanelle-palazzo della cultura, miglioramento sicurezza della mobilità pedonale e carrabile,via Dalmazia e collegamenti lungomare, via Matteotti e le sue traverse, via Istria, via Colombo, compreso quartiere intorno piazza Toselli, parco Montelungo e ristrutturazione vecchia masseria”, ha detto. Un rammarico ce l’ha “non si è riusciti a sostenere un dialogo proficuo con l’opposizione e spesso il dibattito politico è stato inquinato da un clima di livore e di un rancore personale che ne hanno condizionato negativamente la normale dialettica politica”.

Il link del video postato dall’avvocato Greco

https://www.facebook.com/share/r/EaE3JbiAjmyHH3d4/