“FI sia responsabile, critica adesso che è opposizione”, Liardi: “Su pulizia lavoriamo al massimo”

Gela. Due pesi e due misure, quantomeno a livello politico. L’amministrazione comunale respinge gli attacchi degli ex alleati di Forza Italia. Lo fa anche l’assessore autonomista Ivan Liardi. Non ci sta a sentir parlare di una città alla deriva, anche rispetto all’attività di pulizia. Da questo punto di vista, il coordinatore azzurro Vincenzo Pepe è stato molto netto. “Non capisco la posizione di Forza Italia – dice Liardi – quindi, quando erano in amministrazione la città era pulita e ora che sono all’opposizione è sporca? Nessuno nega che la città abbia tanti problemi e non è assolutamente pulita come vorremmo. Però, non abbiamo mai avuto emergenze rifiuti e ad ottobre parte il nuovo servizio. Siamo impegnati al massimo. E’ partita una pulizia straordinaria a Macchitella, attraverso Impianti Srr che ringraziamo. Però, è stata voluta con forza dal sindaco Greco e dal mio assessorato. Stiamo lavorando al massimo, pur con tante difficoltà dovute all’emergenza finanziaria dell’ente comunale. Quelle che arrivano dal coordinatore di Forza Italia sono accuse meramente politiche e strumentali”. Liardi ricorda quanto stanno facendo gli uffici dell’assessorato ma anche gli operatori di Ghelas. Diversi quadranti della città sono al centro di attività di pulizia.