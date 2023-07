Commissione Inps a Caltanissetta: “Va riportata in città, tanti disagi per malati oncologici “

Gela. La commissione medica Inps non può svolgere attività solo a Caltanissetta. Sono migliaia gli utenti locali che necessitano delle visite per il riconoscimento dell’invalidità civile. Ancora una volta, però, un servizio essenziale è dislocato esclusivamente a livello nisseno. I civici di “Una Buona Idea” stanno per depositare una nuova interrogazione sul tema. L’avevano già fatto ad inizio anno. “È una mancanza inaccettabile – dice il capogruppo civico Davide Sincero – parliamo di tanti utenti, soprattutto malati oncologici, che con le temperature estive sono costretti ai viaggi della speranza per raggiungere Caltanissetta. Sappiamo che non è responsabilità del sindaco e dell’amministrazione, ma deve diventare una battaglia di tutti. Non si possono acuire le sofferenze di chi già patisce per via di gravi malattie”. Sincero e l’altro consigliere del gruppo Rosario Faraci porteranno la questione in aula consiliare.