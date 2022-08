Fiamme in contrada Zai, il rogo ha causato danni al kartodromo

Gela. I lavori sono in corso, tra mille difficoltà, per ripristinare una struttura pubblica, lasciata all’abbandono per anni. Al kartodromo di contrada Zai, però, gli incendiari hanno colpito. Sono state date alle fiamme delle aree verdi e il fuoco ha danneggiato l’impianto idrico appena ripristinato dalla società Finmedia, che ha ottenuto in gestione la struttura dal Libero Consorzio di Caltanissetta.