Finanziamenti, Gallo: “Gela e Niscemi approvino statuto, non mettano a repentaglio i fondi”

Gela. Il punto è stato inserito all’ordine del giorno del civico consesso, dopo un’attesa protrattasi per settimane. Lo statuto dell’Unione dei Comuni è una tappa inevitabile nel percorso dei finanziamenti della nuova programmazione 2021-2027. L’assise civica di Butera ha deliberato e ora tocca a Gela e Niscemi, tutti pezzi dell’Area urbana funzionale. Giugno è probabilmente decisivo per la strategia con i progetti e perdere terreno significherebbe aprire il rischio di esclusione, facendo allontanare fondi fino a settanta milioni di euro. Il segretario Cisl Emanuele Gallo si rivolge alla politica. “Gela e Niscemi scelgano il futuro e non mettano a repentaglio i finanziamenti comunitari. Facciano come Butera che ha già deliberato l’adesione all’Unione dei Comuni. Mentre altre realtà territoriali hanno saputo far fronte comune, come l’Area interna di Troina o la recente Unione dei Comuni Mussomeli-Valle dei Sicani, nel territorio gelese le decisioni tardano ad arrivare. E’ auspicabile che, entro il prossimo mese, proprio i consigli comunali di Gela e Niscemi – sottolinea Gallo – approvino lo statuto dell’Unione dei Comuni per definire la strategia progettuale, fondamentale per usufruire delle misure economiche contemplate dall’Area urbana funzionale. I confronti istituzionali ai vari livelli sono utili ma il tempo non può essere consumato tra richiami, scaramucce politiche, rimandi ed incertezze. Le svolte non aspettano. Del resto, la Regione Sicilia è stata alquanto chiara, chi a giugno sarà pronto andrà avanti”.