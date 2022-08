Fipe, “fioriere pericolose e centro storico tagliato fuori”

Insieme al coordinatore per il centro storico Antonio Psaila, ribadisce che proprio il centro non è preso nella giusta considerazione, escluso anche dagli eventi dell’estate. “Mancano pure le indicazioni per la mostra sul mito di Ulisse”, aggiungono. Manchevolezze che si sommano a ciò che sta accadendo per la Camera di Commercio, attualmente in stallo. “Ringraziamo il sindaco Lucio Greco e la sua amministrazione per ascoltare in maniera solerte le nostre richieste, cosi come per accogliere le nostre denunce”, concludono in modo ironico i due esponenti Fipe.