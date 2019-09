Fiume Gela diventato “rosso”, nuovi scarichi: ambientalisti, “senza controlli grave inquinamento”

Gela. Ancora scarichi lungo il fiume Gela, che anche questa volta sono affluiti in mare. Lo specchio d’acqua si è colorato di rosso, probabilmente a causa delle sostanze finite lungo il corso. Sul posto, dopo alcuna segnalazioni, sono arrivati i rappresentanti delle associazioni “Aria Nuova” e “Amici della Terra-Gela”, Saverio Di Blasi ed Emanuele Amato, che da anni ormai chiedono più controlli. Gli scarichi sono arrivati in mare e una segnalazione è stata inoltrata alla capitaneria di porto. Non è da escludere che possa trattarsi di reflui fognari o di sostanze rilasciate da insediamenti produttivi della zona. Sicuramente, ci sono delle falle nel sistema di gestione, che non si riescono a risolvere.