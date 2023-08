Fondi “Patto per il sud” tagliati, Donegani: “Governo regionale e giunta di centrodestra spieghino”

Gela. “Quale sarà il destino di quasi sette milioni e mezzo di euro? Sono stati del tutto definanziati? La città non li avrà più? Il governo regionale e l’amministrazione comunale, entrambe di centrodestra, dovrebbero spiegarlo”. L’ex parlamentare Ars Miguel Donegani ritorna sul definanziamento di tre progetti del “Patto per il sud”, gli investimenti per piazza Eleusi, officina della gioventù e area nord del museo archeologico. Abbiamo dato indicazioni in tal senso. ‘Quali sono le ragioni del definanziamento? – aggiunge in un video postato sui suoi canali social – si tratta di inadeguatezza e incuria della Regione e dell’amministrazione? La politica ha l’onere di assumersi delle responsabilità. Spieghino ad una città che ha già subito il definanziamento di altri trentatré milioni di euro del “Patto per il sud”. Ieri, l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli ha riferito che sul taglio dei finanziamenti hanno inciso le difficoltà finanziarie del municipio.