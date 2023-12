Fratello colpito con una lama, chiesto giudizio immediato: l’accusa è di tentato omicidio

Gela. Lo scorso settembre, dopo un’accesa discussione legata a ragioni personali, ha usato una lama per colpire il fratello, nella zona di Carrubbazza. Nei confronti di Salvatore Morana, accusato di tentato omicidio, è stato richiesto il giudizio immediato, come indicato dai pm della procura. E’ attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Subito dopo i fatti, era stata applicata la custodia cautelare in carcere ma il gip ha poi deciso per una misura diversa, a conclusione dell’interrogatorio di garanzia, durante il quale Morana si è difeso. Sulla base di quanto riferito, avrebbe risposto all’ennesima provocazione in un rapporto con il fratello piuttosto teso. Il ferito venne trasportato in ospedale e sottoposto ad un intervento chirurgico. Morana è difeso dai legali Francesco Minardi e Cristina Alfieri.