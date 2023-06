Furti in attività commerciali e abitazioni, abbreviato per i due imputati principali

Gela. Ad entrambi vengono contestati diversi furti, messi a segno in attività commerciali e abitazioni della città. Giacomo Peritore e Laura Caruso, che furono arrestati dai poliziotti del commissariato al termine dell’inchiesta sui colpi, hanno optato per il giudizio abbreviato. La richiesta avanzata dal difensore, l’avvocato Carmelo Tuccio, è stata accolta in giudizio. Una terza imputata, Noemi Peritore, figlia di Giacomo Peritore, verrà invece giudicata in dibattimento. Gli viene addebitato un unico episodio ma la difesa esclude qualsiasi suo coinvolgimento. Per i due imputati principali si tornerà in aula il prossimo ottobre.