Futsal, al via la prima storica stagione in B

Per il match di domani il tecnico si dice determinato a voler iniziare il campionato di Serie B nel migliore dei modi: “Quello di domani, sarà un banco di prova molto importante, ma su questo non avevo dubbi, contro ogni squadra sarà una partita tosta. Sarà un campionato molto equilibrato. Marsala è una piazza molto ambiziosa, stanno lavorando bene con i giovani e hanno allestito nel complesso un’ottima squadra. Non andremo a farci una passeggiata – continua – proveremo a vincere, anche considerando che per loro, così come per noi, si tratta della prima volta in Serie B. Chiunque verrà schierato sa che dovrà dare il massimo”.