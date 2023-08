Futsal, altro ritorno per il Gela: arriva Mattia Mammano

Gela. Quarto colpo dell’ASD Città di Gela di calcio a 5. Torna alla corte di mister Fecondo il laterale Mattia Mammano, di ritorno dopo aver conquistato con i biancazzurri la promozione in C1 e la Coppa Sicilia. L’ultima stagione Mammano ha giocato con l’Akragas in Serie C2. Seconda esperienza per lui in Serie B dopo aver giocato con la Pro Nissa.

Si tratta del secondo ritorno al Gela dopo quello di Emanuele Cinici, anche lui tornato al Gela dopo un anno e protagonista dell’annata della promozione in C1 e della Coppa Sicilia. La prima di campionato sarà il 14 ottobre e i biancazzurri affronteranno il Marsala Futsal. Il campionato si chiuderà poi il 13 aprile.