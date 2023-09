Futsal, nuovo portiere alla corte di mister Fecondo

Dopo Biasco è arrivato l’unico straniero presente in squadra, il pivot Jony Da Sousa, talento spagnolo classe 2003, cresciuto nel Tenerife prima di giocare in Serie B con il Real Termini. Con quest’ultima ha siglato ben 17 gol con la prima squadra e 21 con l’under 19. Per ultimo abbiamo Vincenzo Genati, alla prima esperienza col calcio a 5 dopo aver giocato l’anno scorso con la Vigor Gela del presidente Cristian Paradiso. Ha già dimostrato di essere un elemento valido in vista del prossimo campionato di Serie B che avrà inizio tra esattamente un mese. Intanto i tifosi potranno vedere all’opera la squadra di mister Fecondo per la prima volta sabato 16 per l’amichevole contro la University of Malta, squadra di Serie A maltese. La gara si svolgerà al Palalivatino e l’ingresso sarà gratuito.