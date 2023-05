Galvagno “All’Ars nei primi sei mesi presentati 392 ddl”

PALERMO (ITALPRESS) – Le sedute d’Aula all’Ars sono state 41 contro 47 della precedente legislatura, il totale delle ore delle sedute 124 contro 132; le sedute di commissione 197 contro 206, mentre le ore delle sedute di commissione 338 contro 411. Sono alcuni dei dati che il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, ha illustrato alla stampa a Palazzo Reale, a Palermo, per fare un bilancio dei primi sei mesi di legislatura. “I ddl presentanti sono 392 (di cui 368 parlamentari e 24 governativi), contro i 257 della XVII legislatura (246 parlamentari e 11 governativi) – ha detto Galvagno -. I ddl esitati per l’aula sono gli stessi: 15 e 15, mentre le leggi approvate sono 6 (1 di iniziativa parlamentare e 5 governativa) contro le 9 della 17esima legislatura (di cui 2 parlamentari e 7 governativi)”. Ma il dato più importante – ha sottolineato Galvagno – è quello relativo all’impugnativa. “Gli articoli impugnati sono 66 su un totale di 143 articoli approvati (46,15%), contro i 17 della precedente legislatura su un totale di 132 (12,8%) – ha aggiunto -. Le interrogazioni presentate sono 138, concluse 75 (224 presentate nella precedente e concluse 14).“Non sono grandissime le differenze rispetto alla passata legislatura – ha sottolineato il presidente – ma sicuramente c’è stata una diminuzione dell’attività parlamentare probabilmente dovuta al fatto che la finanziaria corposa ha soddisfatto tante esigenze dei deputati e dei relativi territori”. E ancora, “le interpellanze presentate sono state 33 (contro le 59, concluse 11), le mozioni 73, concluse 3 (contro 110 e 25) e infine gli ordini del giorno presentati e conclusi sono stati 73 (58 e 57 quelli della passata legislatura)”. “Difficilmente per il futuro questa Presidenza inserirà nei disegni di legge norme che possono essere impugnate, semplicemente per soddisfare le esigenze dei singoli deputati e dei loro territori di riferimento”, ha sottolineato Galvagno, non nascondendo “le criticità. Vogliamo soltanto sciorinare i dati e vedere le criticità che ci sono, perchè non ci interessa fare la conferenza stampa per dimostrare di essere più bravi. Sappiamo che ci sono ambiti in cui stiamo migliorando. La vera criticità – ha spiegato – è stata l’impugnativa. Gli articoli impugnati sono stati 66 su 143, a differenza della scorsa legislatura (17 su 132)”.foto xl7 Italpress(ITALPRESS).