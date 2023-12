Garibaldi Catania presenta l’Osservatorio giuridico “Lex for Arnas”

CATANIA (ITALPRESS) – E’ stato presentato, presso i locali della Direzione Generale, l’Osservatorio giuridico aziendale “Lex for Arnas”, un nuovo strumento aziendale che ha l’obiettivo di fornire al personale, sanitario e amministrativo, dell’Arnas “Garibaldi” di Catania un supporto giuridico alle attività professionali, mediante una rassegna delle più rilevanti novità normative e giurisprudenziali.

L’Osservatorio giuridico aziendale è gestito dal Servizio Legale, diretto dall’Avvocato Carmelo Ferrara, con la collaborazione della Dottoressa Giorgia Fallica, della Dottoressa Elisa Landi e del Dottore Claudio Cormaci ed è aperto per le consultazioni da parte degli altri Settori e delle Unità operative ospedaliere.

“Portiamo dentro l’Azienda un’innovativa attività confronto e supporto giuridico – afferma il Commissario Straordinario Fabrizio De Nicola – in quanto è sempre più pressante l’esigenza da parte del mondo della Sanità di approfondire le tematiche collegate alle responsabilità gestionali e sanitarie. Questo Osservatorio ci consente di mantenere vivo e attuale il confronto sulle tematiche che quotidianamente affrontiamo e ci offre uno spunto di riflessione avanzato rispetto alle novità giurisprudenziali che possono fungere da indicatori di comportamento”.

L’Osservatorio giuridico sarà pubblicato sulla sezione Intranet aziendale e sul sito internet dell’Arnas “Garibaldi” con cadenza mensile a partire dal mese di gennaio 2023.

“Con questa iniziativa – conclude il Dottore De Nicola – implementiamo le attività divulgative e formative per il personale aziendale anche nell’ottica di un sempre maggiore coinvolgimento e valorizzazione delle professionalità interne altamente specializzate”.

