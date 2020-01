Gela FC, Alessio Catania crede nella salvezza. “Ci aspettano 14 finali”

Gela. Domenica inizia il girone di ritorno nel campionato di Eccellenza. Il Gela FC ospiterà ancora al Mattei, malgrado le tante promesse di riapertura dello stadio Presti, il Belvedere. Per i gialloneri si tratta di un avvio più agevole, considerato che dopo ci sarà la trasferta con l’Acicatena. Saranno due test importanti per dimostrare il valore di una squadra che dal mercato di dicembre non è uscita ridimensionata.

Eccezion fatta per i difensori Messina e Runza, che per motivi diversi hanno lasciato la squadra, nessuno è andato via. Il tecnico Alessio Catania ha detto ai suoi ragazzi che adesso la squadra è attesa da quattordici finali.