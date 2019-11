Gela FC generoso ma ingenuo, il Santa Croce vince 4-2 senza strafare

Gela. Poteva e doveva essere l’occasione giusta per guadagnare tre punti e dare uno scossone alla classifica. Ed invece il Gela FC ha deciso di farsi male da solo, commettendo due grosse ingenuità in difesa che hanno consentito al furbo Santa Croce di vincere 4-2 al Mattei.

Primo tempo equilibrato con i gialloneri che creano intensità e densità in ogni zona del campo provando a sfruttare il vento a favore. La gara la sblocca uno dei due ex dei ragusani, ovvero Ciccio Leone che sfrutta il primo pallone interessante per bucare la rete di Di Martino. Ci pensa però un altro ex, ma su sponda giallo nera, a riportare il sorriso in casa gelese. La sua punizione al 28’ è velenosa e Cavone si fa ingannare dall’erba bagnata che fa schizzare la sua palla in porta: 1-1 e primo tempo che si chiude con un clamoroso contropiede del Santa Croce che Di Martino sventa con il solito super intervento.

Nella ripresa la prima ingenuità giallonera. Su un calcio d’angolo Sferrazza di testa, appostato sul secondo palo, segna facile facile. Ci pensa Brasile a spegnere l’entusiasmo ospite dopo tre minuti con un tiro di collo pieno che inganna Cavone dai venti metri. Finita? Manco per idea. Runza al 54’ frana su Di Rosa lanciato a rete in maniera plateale e dal dischetto Reinero riporta avanti i biancazzurri. Scerra prova a fare 3-3 ma Cavone è attento. Ed all’85’ Aprile spinge in rete una palla che sbatte sul palo dopo la parata di Di Martino su Minteh lanciato a rete.