Gela si spopola, adesso è la settima città siciliana

Il presidente della Confcommercio Francesco Trainito ha dichiarato che l’istituzione di un polo universitario potrebbe essere la soluzione per non fare scappare i giovani, attrarre gli studenti dei paesi vicini e permettere all’economia di circolare in modo alternativo. Anche il valore degli immobili aumenterebbe e si potrebbero creare nuovi servizi che necessiterebbero di personale in diversi settori.