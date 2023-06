Ghelas, priorità è la proroga: soluzione obbligata dall’emergenza finanziaria del municipio

Un modus operandi obbligato dalla congiuntura finanziaria in atto in municipio ma che sicuramente, come ha più volte spiegato il manager Pietro Inferrera, non permette di programmare a lunga scadenza. Ipotizzare un rafforzamento dell’azienda, a partire dall’incremento del personale, è un’altra opzione allo stato non praticabile, almeno fino a quando non ci saranno conclusioni precise nel percorso di risanamento dei conti del municipio. Nei prossimi giorni, sarà ancora la proroga a tenere banco mentre la stabilità economica della multiservizi non pare essere intaccata.