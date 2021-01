Giovane arrestato dai poliziotti, aveva 150 grammi di cocaina

Gela. Con sé aveva circa centocinquanta grammi di cocaina. Non emergono ancora molti particolari sull’arresto di un giovane incensurato, che ieri è stato fermato dagli agenti di polizia del commissariato, impegnati in una serie di controlli. Gli investigatori ritengono che la droga potesse essere destinata allo spaccio in città. Il giovane è stato arrestato e trasferito in carcere, a Ragusa. Probabilmente, la prossima settimana verrà sentito dal gip per l’interrogatorio di garanzia.