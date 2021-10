“Farsa Greco”, Alabiso: “Sindaco si dimetta, non riesce a governare la città”

Gela. “Greco farebbe bene a dimettersi, liberando tutti da questo clima di ingovernabilità, che ha instaurato da quando ha indossato la fascia tricolore”. Il leghista Emanuele Alabiso traccia ancora la linea di demarcazione politica, rispetto ad una giunta, che non considera per nulla nuova. “Non c’è mai stata una crisi politica, è stata aperta solamente per distogliere l’attenzione dalle inefficienze di questa amministrazione, con in testa il sindaco, che non riesce a governare la città. A distanza di quasi un mese – dice Alabiso – ecco la vecchia giunta che vorrebbe essere presentata come nuova, cosi come quel progetto civico, mai esistito, camuffato dai partiti che lo hanno sostenuto. Non vogliamo soffermarci sulla mortificazione e la dignità delle persone da nominare, levate, messe, rilevate e rimesse, ogni giorno da quasi un mese”. L’azzeramento, per il consigliere salviniano, presupponeva una ripartenza, dalle fondamenta. Così, invece, non è stato.