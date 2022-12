Giunta, nuovo vertice e frenata: alleati vogliono certezze su conti, ombre dissesto da diradare

Il resto degli alleati della prima ora, ad iniziare dagli autonomisti, vuole che anzitutto si faccia chiarezza sull’effettiva condizione economico-finanziaria del municipio. Se non mancano le ipotesi che portano al dissesto, è anche vero però che tra gli alleati c’è chi pensa che la tendenza possa essere invertita arrivando ad un riequilibrio che eviti scenari gravi, anche per la città. A questo punto, all’inizio della prossima settimana dovrebbe tenersi un’ulteriore verifica condotta dal sindaco, insieme agli esperti che sta consultando. Da quanto emerge, se dovesse concretamente porsi lo scenario del dissesto per l’avvocato potrebbe diventare difficile trovare pieno sostegno dagli alleati rimasti. Potrebbero decidere di non entrare in giunta, anche se tutto va rideterminato proprio sulla scorta delle soluzioni che si intenderanno adottare. Il dissesto sta sicuramente facendo vacillare alcune sicurezze, che Greco tenterà di rinsaldare per andare avanti. I conti dell’ente, in questo momento, hanno un peso certamente maggiore rispetto ai nomi dei prossimi assessori.