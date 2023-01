Giunta valuta correttivi presentati dal dirigente, Faraci: “Non ci sarà rendiconto entro 19 gennaio”

Gela. Al massimo all’inizio della prossima settimana, la giunta dovrebbe dire sì alla prima proposta di correttivi definita dal dirigente al bilancio Loredana Patti, segretario generale del municipio. Come ha spiegato proprio il dirigente, ieri in aula consiliare, ha già depositato la proposta con le linee da seguire per cercare di dare risposta alle criticità finanziarie emerse dal parere negativo al bilancio di previsione, negli scorsi mesi rilasciato dai revisori dei conti. Il sindaco e gli assessori, che in settimana hanno incontrato il dirigente Patti proprio sui correttivi, hanno preso tempo per effettuare ulteriori riscontri. “Credo che al massimo entro lunedì arriverà la decisione della giunta sulla proposta del dirigente – spiega l’assessore al bilancio Mariangela Faraci – io stessa ho indicato delle integrazioni e anche per questo motivo il segretario ha preferito attendere che le nostre valutazioni si concludano”. L’approvazione della giunta, che pare scontata, porterà poi le misure al vaglio dei revisori dei conti e successivamente sarà il consiglio comunale a pronunciarsi. Tutto ciò, sulla base della segnalazione attivata dal dirigente, dovrebbe concretizzarsi entro il prossimo 19 gennaio. I dubbi del civico consesso non mancano e sono stati espressi a più riprese. L’ipotesi di uno scioglimento nel caso dovessero essere bocciate o non votate le misure pare scongiurato, ma l’assenza di qualsiasi atto finanziario è un’altra incognita. “Si tratta di correttivi che sono stati predisposti senza un consuntivo – aggiunge il vicesindaco Faraci – che ancora non c’è perché sono in corso le attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi. Solo dopo queste verifiche sarà possibile predisporre il consuntivo che ci dirà con maggiore precisione quale sia l’entità del disavanzo. Stiamo effettuando tanti approfondimenti e non mancano le difficoltà, che abbiamo superato anche rispetto al sistema informatico. E’ impossibile che il rendiconto 2021 possa arrivare in consiglio comunale entro il 19 gennaio”. La commissione consiliare bilancio, in settimana, ha ottenuto l’approvazione di un ordine del giorno che appunto impegna l’amministrazione a far pervenire il rendiconto 2021 entro la prima scadenza del 19 gennaio. Non ci sono però le condizioni pratiche affinché ciò avvenga. E’ inevitabile che l’attenzione del sindaco e della sua giunta sia rivolta alla Regione. Greco, da tempo, chiede che la politica regionale dia un supporto e la via è quella di una norma sulla destinazione delle royalties, da concentrare anche sulla spesa corrente.