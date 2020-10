Grave incidente in via dell’Acropoli, automobilista in ospedale

Dalle prime ricostruzioni, pare che la Smart si sia ribaltata diverse volte prima di arrestarsi. Sul luogo dell’incidente, che potrebbe essere riconducibile all’alta velocità, i militari dell’arma hanno appurato la presenza di chiazze di sangue. Il mezzo non è stato rimosso e il personale di Sicurezza e ambiente sta lavorando per mettere in sicurezza la strada prima di riaprirla al normale transito veicolare. I carabinieri si sono recati anche in ospedale per sincerarsi delle condizioni dell’automobilista sottoposto ad indagini mediche per le ferite riportate.