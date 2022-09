Greco spiazza tutti: “Appoggio a Schifani e progetto civico superato”

Gela. Il progetto civico è superato. Il sindaco Lucio Greco, questa mattina durante la visita del candidato alla presidenza della Regione Renato Schifani, ha sostanzialmente fatto l’endorsement decisivo al centrodestra. Greco ha parlato di una competizione elettorale “storica” anche per la città. “Non è possibile estraniarsi dal dibattito politico e l’eccezionalità del momento ci obbliga a fare delle scelte alla luce del sole”, ha detto. I capisaldi rimangono gli investimenti, con in testa Argo-Cassiopea di Eni e insieme a Schifani il sindaco ha toccato più volte il tema, ricordando di aver chiesto di accelerare per l’autorizzazione comunale. “Autorevolezza, competenza e serietà”, per Greco sono le prerogative dell’ex presidente del Senato, che incassa il suo appoggio. L’avvocato parla quasi da esponente di centrodestra. “Certi errori del passato si superano stabilendo un’interlocuzione con le diverse istituzioni”, ha detto.