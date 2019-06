“Green” a luglio e poi impianto pretrattamento, ancora dubbi su base gas: “Pozzi in calo”

“C’era stato un aumento che ha portato a raggiungere una media di 14-15 mila barili al giorno – spiega il sindacalista – ora, siamo scesi a 11-12 mila barili. Abbiamo chiesto un incontro, non solo per cercare di capire quali prospettive ci siano per la base gas, ma anche per chiedere all’azienda di investire sulle attività di workover dei pozzi, proprio per incrementare la produzione. Anche in questo caso, però, dobbiamo registrare ritardi nelle autorizzazioni, ad esempio per il pozzo “Arancio”. Solo l’avvio a pieno regime dei lavori della base gas e dell’impianto di pretrattamento in raffineria, ritengono i sindacati, potrà assicurare occupazione nell’indotto. In caso contrario, si potrebbe aprire l’ennesima ferita occupazionale, con centinaia di posti di lavori tagliati. L’incontro tra sindacati e manager Enimed potrebbe tenersi nei primi giorni di luglio.