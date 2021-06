Caltanissetta. A causa di un guasto verificatosi lungo l’adduttore delle fonti proprie denominate Valcanonica, la distribuzione in H24 nel comune di Butera è interrotta. Il tempo previsto per l’intervento e la messa in esercizio é di circa 24/36 ore. Lo ha comunicato in una nota la società Caltaqua. Inevitabili i disagi che ne consegueranno.